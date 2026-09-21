В России обновили цены на роскошный электромобиль Avatr 12: сколько теперь стоит премиум-лифтбек Changan

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Премиальный бренд Avatr, принадлежащий Changan, пересмотрел стоимость электрического лифтбека Avatr 12 в России. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов китайского автопроизводителя, в сентябре цены на три из четырех комплектаций 2026 года выпуска выросли на 200-300 тыс. рублей (+2,4-4,0%).

При этом начальная версия «12_1» с задним приводом по-прежнему стоит 6 990 000 рублей. Таким образом, минимальная цена Avatr 12 после изменения прайс-листа осталась прежней.

Цены на Avatr 12

Комплектация Цена Изменение 12_1, 2026 г. в., EV, 313 л. с., 94,53 кВт·ч, RWD, 5 мест 6 990 000 руб. — 12_2, 2026 г. в., EV, 578 л. с., 94,53 кВт·ч, AWD, 5 мест 7 790 000 руб. +300 000 руб. 12_3.1, 2026 г. в., EV, 578 л. с., 94,53 кВт·ч, AWD, 5 мест 8 290 000 руб. +300 000 руб. 12_3.2, 2026 г. в., EV, 578 л. с., 94,53 кВт·ч, AWD, 5 мест 8 390 000 руб. +200 000 руб.

Электрическое гран-купе Avatr 12 появилось на российском рынке в начале декабря 2025 года. За разработку его экстерьера отвечал бывший дизайнер BMW Надер Фагихзаде. В числе характерных особенностей модели — скрытые дверные ручки и панорамная крыша площадью 2,57 м2.

Коэффициент лобового сопротивления Сx у автомобиля составляет 0,21. На скорости свыше 120 км/ч активный задний спойлер с электроприводом создает дополнительные 110 Н прижимной силы.

Avatr 12 предлагается с одномоторной или двухмоторной силовой установкой. В версии «12_1», которая не подорожала, используется один синхронный электромотор мощностью 313 л. с. с крутящим моментом 370 Нм. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 6,7 секунды.

Остальные комплектации оснащены двумя электромоторами и системой полного привода. На передней оси установлен асинхронный электромотор, а на задней — синхронный электродвигатель. Их суммарная отдача достигает 578 л. с. и 650 Нм, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды.

Фото: Автоновости Дня

Электроэнергию для автомобиля накапливает трехкомпонентная литиевая батарея CATL емкостью 94,53 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу NEDC составляет 565 км у полноприводных комплектаций и 610 км у версии с задним приводом.

Все Avatr 12, поставляемые официально, адаптированы к российским условиям. Они получили русифицированную мультимедийную систему, интегрированную eSIM-карту российского образца, мобильное приложение для управления автомобилем, «зимний пакет» и зарядный разъём европейского стандарта CCS2.

Ранее сообщалось, что модели Avatr входят в число наиболее популярных новых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками в России.