Новый автомобильный бренд готовится к дебюту в России

В России уже скоро появится новый автомобильный бренд. Согласно информации с сайта heartofeurope.ru, этот бренд обещает быть «из сердца Европы». На данный момент на портале нет подробной информации, только загадочный силуэт будущей модели. Очевидно, что новинка будет относиться к сегменту внедорожников. Кроме того, на сайте установлен обратный отсчет времени до дня премьеры.

Возможно, новый бренд связан с Белоруссией, учитывая географическое положение страны в центре Европы. Следует отметить, что в этой стране действует автозавод «Белджи», который производит модели Belgee и Geely.

Как сообщалось ранее агентством «АВТОСТАТ», в ближайшее время российские дилеры получат автомобили отечественного бренда TENET. Сборка этих машин стартовала на заводе «АГР» в Калуге в феврале текущего года.