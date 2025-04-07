Главная Новости Новинки Новый автомобильный бренд готовится к дебюту в России
Новости

Новый автомобильный бренд готовится к дебюту в России

Новый автомобильный бренд из сердца Европы: подробности появятся 14 апреля на сайте. SUV, таймер обратного отсчета и предположения о связи с Белоруссией.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2025, 15:31·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В России уже скоро появится новый автомобильный бренд. Согласно информации с сайта heartofeurope.ru, этот бренд обещает быть «из сердца Европы». На данный момент на портале нет подробной информации, только загадочный силуэт будущей модели. Очевидно, что новинка будет относиться к сегменту внедорожников. Кроме того, на сайте установлен обратный отсчет времени до дня премьеры.

Возможно, новый бренд связан с Белоруссией, учитывая географическое положение страны в центре Европы. Следует отметить, что в этой стране действует автозавод «Белджи», который производит модели Belgee и Geely.

Как сообщалось ранее агентством «АВТОСТАТ», в ближайшее время российские дилеры получат автомобили отечественного бренда TENET. Сборка этих машин стартовала на заводе «АГР» в Калуге в феврале текущего года.

Источник

Авторынок россии (247)Легковые автомобили (242)Новинки (477)Suv (125)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация