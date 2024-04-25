Цены на новый электрический минивэн Evolute i-Van объявлены в России

На сайте Evolute опубликована информация о цене на электроминивэн Evolute i-Van после применения скидки по государственной программе - 3 065 000 рублей. При добавлении к этой сумме размера выгоды, равной 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч, итоговая розничная цена составит 3 990 000 рублей.

Продажи нового автомобиля Evolute i-Van планировали начать во втором-третьем квартале текущего года, однако точной даты запуска пока нет.

Производитель называет эту модель универсальной. Минивэн отлично подойдет для корпоративного автопарка и станет прекрасным выбором в качестве семейного автомобиля для тех, кто не планирует ездить по бездорожью.

Фото: Carsweek.ru

Электроминивэн Evolute i-Van оснащен одним электромотором мощностью 122 лошадиные силы, установленным на задней оси. Аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатной технологии емкостью 67,5 кВт*ч обеспечивает запас хода до 400 километров без необходимости подзарядки.

Для полной зарядки батареи в стандартном режиме потребуется 15 часов. Система быстрой зарядки позволяет зарядить автомобиль от 30% до 80% всего за 37 минут.

Фото: Carsweek.ru

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