В России скоро появится автомобильный бренд, основанный на технологиях Volvo

Пока подробностей о предстоящем событии мало. Официально известно, что на мероприятии также будет представлен новый смартфон Meizu. Оба эти бренда теперь будут в России представлять и дистрибьютор DreamSmart, специализирующийся на продаже как потребительской электроники, так и автомобилей.

Напомним, что Lynk&Co - это китайско-шведский автопроизводитель, который в своих моделях использует передовые технологии Volvo и Geely. Весь модельный ряд бренда состоит исключительно из электрических и гибридных автомобилей, не имеющих обычных двигателей внутреннего сгорания.

Интересно, что всего месяц назад Lynk & Co представил в Китае свой новый гибридный кроссовер Lynk & Co 06 EM-P. По заявлению производителя, этот автомобиль воплощает в себе новую эстетику для городского использования.

Недавно также китайская компания Changan объявила о запуске своего дочернего бренда Avatr на российском рынке. Люксовые электрокары этого бренда станут доступны для покупки в России уже в ближайшем будущем, с полным сервисным обслуживанием у дилеров и восьмилетней заводской гарантией.