В 2026 году в России появятся внедорожники на базе Nissan Navara и Patrol

По мнению главы отделения компании Sinomach Auto в России Цзи Цзыюаня, Sinomach Auto планирует предложить покупателям лучшие рамные внедорожники, которые будут соответствовать их потребностям и текущему состоянию рынка.

Для создания пикапа Oting Rich 7 была использована популярная модель Nissan Navara. Автомобиль будет иметь Х-образную радиаторную решетку и уникальные фары, которые называют «глазом тигра».

У пикапа будет кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном и электронный селектор передач. Автомобиль будет оснащен 228-сильным 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем или 166-сильным 2,3-литровым турбодизелем. Привод может быть как задним, так и полным, а коробка передач - 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической. Планируется, что новинка появится на рынке в последнем квартале текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Пикап Oting Z9, созданный на базе Nissan Xterra, будет иметь длину 5,52 метра и дорожный просвет 27 сантиметров. Этот автомобиль будет гибридным, его запас хода составит 1,1 тыс. километров. В его трансмиссию войдут 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 лошадиных сил и 212-сильный электромотор.

На внутреннем рынке новинка уже продается с февраля этого года. В России китайский автомобиль ожидается к концу 2025 года.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что премиальный китайский бренд Exeed предложит российским клиентам гибридные версии двух кроссоверов RX и VX.