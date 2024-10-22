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"В России появился самый доступный автомобиль марки «Лада»"

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о расширении цветовой гаммы седана LADA Granta за счет нового оттенка под названием «Капитан».
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
22.10.2024, 14:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о расширении цветовой гаммы седана LADA Granta за счет нового оттенка под названием «Капитан». Теперь модель доступна в шести различных цветах, предоставляя покупателям больше возможностей для выбора, информируют представители компании.

Среди остальных пяти цветов уже представлены такие варианты, как серебристый «Платина», черный «Пантера», белый «Ледниковый», а также серебристо-темно-серый «Борнео» и золотисто-коричневый «Кориандр» с эффектом металлик.

Как пояснили в «АвтоВАЗе», использование роботизированного оборудования в цехе окраски позволяет гибко реагировать на потребности производства в соответствии с заказами от дилеров. До этого доля синих оттенков в линейке LADA Granta составляла 15%, и новый цвет «Капитан» должен стать востребованным среди покупателей.

Доплата за синий цвет будет такая же, как и за другие металлизированные цвета и составит 15 тысяч рублей. Кроме того, автопроизводитель планирует расширить ассортимент нового цвета и на другие модели LADA.

Ранее сообщалось, что в будущем «АвтоВАЗ» планирует оснащать автомобили LADA Granta вариатором. Существующие классические «автоматические коробки» Jatco, которые устанавливаются в настоящее время, будут завершены на заводе к концу текущего года.

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Автоваз (181)Lada (384)

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