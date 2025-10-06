В России внезапно выросли цены на популярный китайский кроссовер: объявлены новые стоимости

Марка Omoda скорректировала стоимость кроссовера C5, пользующегося спросом на российском рынке. С октября все комплектации модели стали дороже на 100 тыс. рублей, что составляет 3,5 — 4,4% от прежней цены. Кроме того, в перечне предложений появилась новая версия Active 2025, стоимость которой превышает аналогичную комплектацию без указания года на 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в издании «Автоновости дня».

Производитель пока не раскрывает подробностей о комплектации Active 2025. По всей видимости, несмотря на более высокую цену, существенных отличий от прошлогодней версии не ожидается. В прайс-листе по-прежнему подробно описаны только варианты исполнения 2024 года.

Цены на Omoda C5

Новые расценки на Omoda C5 выглядят следующим образом:

Комплектация Цена Изменение Fun 1.5T CVT 2 379 900 руб. +100 000 руб. Lifestyle 1.5T CVT 2 529 900 руб. +100 000 руб. Ultimate 1.5T CVT 2 729 900 руб. +100 000 руб. Drive 1.6T AWD DCT 2 629 900 руб. +100 000 руб. Active 1.6T AWD DCT 2 779 900 руб. +100 000 руб. Active 2025 1.6 AT AWD DCT 2 829 900 руб. — Supreme 1.6 AT AWD DCT 2 979 900 руб. +100 000 руб.

Напомним, что обновленный Omoda C5 вышел на российский рынок в декабре прошлого года. Как и прежде, автомобиль предлагается с двумя вариантами двигателей, в зависимости от типа привода. Модификации с передним приводом оснащаются 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с вариатором (CVT). Для полноприводных версий предусмотрен 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с мокрым двойным сцеплением.



Фото: Автоновости Дня

Ранее представители Omoda сообщили о планах по выводу на российский рынок двух новых моделей. До конца текущего года ожидается появление «совершенно нового» кроссовера C5, а в 2026 году в России дебютирует компактный кроссовер C3, который пока еще не представлен даже на китайском рынке.

Подробностей о «совершенно новой» версии Omoda C5 пока нет. Не исключено, что речь идет о модели C5 SHS, показанной на автосалоне в Шанхае. Она отличается от российской версии внешним оформлением и гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя с суммарной отдачей 340 л.с.

Вдобавок Omoda ведет работу над еще одной моделью SUV-сегмента — кроссовером C6, который будет построен на новой платформе SNA, получит полный привод и отличится кибер-футуристичным дизайном.

Автор: Иван Бахарев