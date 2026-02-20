В России неожиданно представили обновлённый кроссовер Solaris HC — клон Hyundai Creta российской сборки. Как теперь выглядит автомобиль

Дилеры марки Solaris начали получать обновленные кроссоверы Solaris HC, ранее известные как Hyundai Creta. Об этих изменениях сообщил Telegram-канал «Клуб любителей автомобилей ТагАЗ» в среду.

Главное отличие коснулось декоративных элементов на кузове. Теперь молдинг в форме «бумеранга», размещенный на задней боковой части автомобиля, доступен не только в серебристом матовом исполнении, но также и в черном лакированном варианте. Согласно информации источника, автомобили с обоими типами декора уже отгружаются дилерам с предприятия в Санкт-Петербурге. Новое оформление не зависит от комплектации, глянцевый молдинг можно встретить в любых версиях Solaris HC.

Второе нововведение связано с оформлением колесных дисков. Ранее заглушки на дисках были украшены эмблемой Hyundai, однако теперь эти элементы выпускаются полностью безлоготипными.

Что касается технической стороны, в процесс обновления изменений не было внесено. Кроссоверы Solaris HC, как и прежде, доступны с атмосферными бензиновыми моторами: 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы (с передним приводом) или 121 сила (c полным приводом), а также 2,0-литровым агрегатом на 149 л. с. Для меньшего по объему двигателя предлагаются шестиступенчатая механическая и автоматическая трансмиссии, а более мощный двигатель комплектуется исключительно "автоматом".

Стоимость моделей также осталась без изменений. Кроссоверы с 1,6-литровым мотором находятся в ценовом диапазоне от 2 430 000 до 3 210 000 рублей. За версию с двигателем на 2,0 литра покупателям нужно будет заплатить от 3 025 000 до 3 825 000 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года стоимость моделей бренда Solaris на российском рынке была увеличена. Подорожание, коснувшееся седанов HS и KRS, кросс-хэтчбека KRX и кроссовера HC, составило от 40 до 300 тысяч рублей, при этом рост цены на кроссовер HC варьировался в пределах от 40 тысяч до 83 тысяч рублей.

Автор: Иван Бахарев