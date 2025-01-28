В России обнаружены старые модели Kia Seltos: цены высоки

Кроссоверы Kia Seltos 2022 года все еще доступны для покупки в автосалонах России. Этот внедорожник был представлен на российском рынке в 2020 году и собирался на заводе "Автотор" в Калининграде. Производство автомобилей было организовано на полном цикле, включая сварку, окраску и сборку.

Сейчас в продаже можно найти новые кроссоверы возрастом 3 года с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра, мощностью 121 и 149 лошадиных сил соответственно. Мотор объемом 1,6 литра работает в паре с механической коробкой передач, а двухлитровый двигатель - с вариатором. Покупатели также могут выбрать тип привода - передний или полный.

Самый доступный кроссовер с 1,6-литровым двигателем можно приобрести за 3,15 миллиона рублей. Цена на автомобиль с двухлитровым двигателем составляет 3,48 миллиона рублей, сообщает издание "Тарантас ньюс". Возможно сэкономить при покупке с использованием трейд-ин или при оформлении автокредита.

Для сравнения, в конце 2024 года "прошлогодние" кроссоверы можно было приобрести по минимальной цене в 2,9 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российские автосалоны начали неофициальные продажи кроссовера Kia KX1 по цене ниже 2 миллионов рублей.