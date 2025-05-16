В России нашлась замена дорогим автомобилям

В беседе с газетой «Коммерсантъ» российские эксперты отметили интересную тенденцию: с каждым годом россияне всё чаще выбирают мотоциклы вместо дорогих автомобилей. В первом квартале текущего года продажи новых мотоциклов увеличились на почти 50 процентов. Этот сегмент российского авторынка демонстрирует стабильный рост уже более двух лет.

По мнению Евгения Житнухина из компании Fresh, доступные ценовой категории мотоциклов в России стали привлекательной альтернативой автомобилям, цены на которые постоянно увеличиваются. Следующее повышение цен ожидается экспертами уже осенью этого года, когда дилеры частично избавятся от своих складских запасов. Станислав Карбачинский из компании «Авилон мото» также считает, что рост интереса россиян к мотоциклам обусловлен высокими ценами на автомобили.

Илья Привезенцев из компании «Рольф мото» выделил еще одну важную причину увеличения популярности мотоциклов: современные россияне видят в мотоциклах не только доступное средство передвижения, но и свободу перемещения, что особенно ценно в крупных городах.