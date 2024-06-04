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Продажи бюджетного кроссовера из Китая стартуют в России

Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует запустить официальные продажи в России компактного кроссовера DFSK 500, сообщает официальный пресс-центр компании.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.06.2024, 17:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует запустить официальные продажи в России компактного кроссовера DFSK 500, сообщает официальный пресс-центр компании. Пока неизвестно, сколько будет стоить данный автомобиль и когда начнутся продажи у дилеров.

Длина компактного кроссовера DFSK 500 составляет около 4,38 метра при колесной базе 2,65 метра. У автомобиля заявлен клиренс в 19,1 см, а объем багажника равен 318 литрам. Салон кроссовера предусматривает пять пассажирских мест, ориентированных на комфорт. Также можно отметить возможность складывания задней спинки с соотношением 2 к 3.

Под капотом DFSK 500 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 116 лошадиных сил, который работает со вариатором, обеспечивая плавное ускорение и экономичный расход топлива.

Особенности салона включают мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным экраном. Среди стандартных опций отмечены обогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что китайская компания Dongfeng приступила к использованию человекоподобного робота с искусственным интеллектом в процессе сборки автомобилей.

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