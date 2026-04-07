В России запустят производство нового кроссовера для семьи, хорошо знакомого россиянам

Бывший завод Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит российскому холдингу «АГР», готовится приступить к выпуску новой модели автомобиля Tenet T9. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью ТАСС.

По словам Владислава Шапши, запуск производства Tenet T9 уже находится в планах, а сам конвейер в настоящее время проходит этап подготовки: «Готовится к запуску в производство Tenet 9. Для этого как раз конвейер готовят. Такие планы есть».

Ранее губернатор отмечал, что автомобили марки Tenet вошли в число лидеров по продажам на российском рынке. Всего в 2025 году на предприятиях Калужской области было выпущено свыше 140 тысяч автомобилей различных брендов.

План по пополнению модельного ряда Tenet новым флагманским кроссовером T9, рассчитанным на семь мест и снабжённым полным приводом, был озвучен ещё в январе этого года. Новая модель представляет собой брендированную для российского рынка версию Chery Tiggo 9, продажи которого начались в декабре 2024 года.

Сведения о Tenet T9 появились в СМИ ещё летом прошлого года: тогда автомобиль фигурировал под внутрозаводским индексом 43T. По техническим характеристикам и внешнему дизайну кроссовер будет совпадать с китайским оригиналом — в частности, речь идёт о двухлитровом бензиновом турбомоторе мощностью 249 лошадиных сил, работающем в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ожидается, что благодаря локализации производства на калужском заводе стоимость Tenet T9 окажется ниже, чем у Chery Tiggo 9. В настоящее время цена на китайскую модель в версиях 2024 года составляет от 4 235 000 до 4 540 000 рублей, а автомобили 2025 года выпуска оцениваются примерно на 100 тысяч рублей дороже.

На данный момент в линейку Tenet входят такие модели, как компактный кроссовер T4 (аналог Chery Tiggo 4), среднеразмерный T7 (аналог Chery Tiggo 7L) и более вместительный T8 (Chery Tiggo 8 Plus). Недавно Tenet T7 был включён в расширенный список автомобилей, соответствующих требованиям уже действующего закона о локализации такси.

Автор: Иван Бахарев