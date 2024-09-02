В России появятся два новых китайских кроссовера

В России начнут выпускать китайские кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Jetour X70 Plus. По данным, полученным недавно, Chery Tiggo 4 Pro должен производиться на заводе Volkswagen в Калуге, а Jetour X70 Plus – на «Автоторе» в Калининграде.

Подробные характеристики российской сборки Chery Tiggo 4 Pro пока остаются неизвестными, так как сертификаты больше не публикуются. Однако не стоит ожидать значительных отличий от китайских версий. Предполагается, что габариты – длина, ширина и высота (4318 мм, 1831 мм и 1662 мм соответственно) останутся прежними, а двигатели будут такие же: 1,5-литровый атмосферный мощностью 113 л.с. и 1,5-литровый турбированный мощностью 147 л.с., доступные с «механикой» или вариатором.

Что касается Jetour X70 Plus, это полноразмерный SUV, превосходящий по размерам даже флагманский Chery Tiggo 8 Pro Max. Его габариты – 4724 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту. Автомобиль оснащен 190-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором, который работает с семиступенчатым «роботом» и имеет только передний привод.

Фото: Автоновости Дня

Ранее «Автотор» и Jetour подписали соглашение о сотрудничестве, и на данный момент на заводе в Калининграде уже выпускается кроссовер Dashing. В планах на ближайшие три года – увеличение локализации и переход к полному циклу производства, включая сварку, окраску и финальную сборку автомобилей.