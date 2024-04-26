Новые китайские электрокары будут собирать в России.

На престижном автосалоне в Пекине был представлен новый автомобильный бренд еπ, который является частью китайского автогиганта Dongfeng.

По информации близкого к ситуации источника, в России планируется запустить производство двух моделей этой марки - кроссовера 008 и хэтчбека 007. Для налаживания крупноузловой сборки потребуется несколько месяцев.

Новые автомобили будут относиться к электрокарам среднего класса, заполнение этой ниши на российском рынке автомобилей практически отсутствует из-за слабого развития сегмента. Ранее лидировал Volkswagen, но сейчас его позиции ослабли, и появилось свободное место для новых участников рынка.

Бренд еπ займет промежуточное положение между премиальным Voyah и массовыми автомобилями Dongfeng.

По словам источника, также возможно, что гибридный кроссовер Dongfeng L7 будет собираться под брендом Evolute на российской территории.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что цены на новый электрический минивэн Evolute i-Van уже определены в рублях.