Производство премиального электрического кроссовера начнется в России

Завод «Моторинвест» в Липецке ожидает расширение модельного ряда на конвейере. По информации портала «Китайские автомобили», на предприятии скоро начнется сборка китайского электрического кроссовера Voyah Free.

В настоящее время на данном заводе уже производятся автомобили марки Evolute. Ранее планировалось начать выпуск моделей Voyah Free в 2022 году, однако этот график был немного пересмотрен. Стоит отметить, что ОТТС было получено еще в декабре 2023 года и срок его действия сокращен до 2 лет, вместо обычных 3 лет. Длина электрического кроссовера составляет 4 905 мм, а расстояние между осями – 2 960 мм.

Что касается технических характеристик, мощность электрической установки достигает 490 лошадиных сил. До скорости 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 4,7 секунды. По запасу хода, при полностью заряженной батарее можно проехать 500 километров.

Автомобиль оснащен интересными опциями – двухзонным климат-контролем, 10 динамиками аудиосистемы, панорамной крышей и адаптивной подвеской.

Фото: Carsweek.ru

Ранее уже упоминалось о самых доступных электромобилях в России. В целом отмечается серьезный рост цен в данном сегменте.