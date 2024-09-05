Производство в России стартовало с создания «злых» внедорожников «Урал»

Отечественная компания «Урал» представила новую модель тягача - Урал-Арктика 445701, специально разработанного для работы в условиях Крайнего Севера, где необходима высокая проходимость и надежность.

Под капотом этого автомобиля установлен отечественный дизельный двигатель ЯМЗ-53613-10 мощностью 310 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач.

Силовые установки нового тягача прошли жесткие испытания в экстремальных условиях при сильных морозах. Тягач оснащен тремя осями и имеет колесную формулу 6х6, что обеспечивает ему высокую проходимость.

Пока что автомобиль укомплектован обычными покрышками, однако планируется, что в дальнейшем он будет использоваться с специализированными внедорожными шинами.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале была информация о другом проекте компании «Урал» - автомобиле, работающем на водородном топливе, испытания которого уже начались.