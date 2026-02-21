В России запустили производство нового отечественного автомобиля, который станет доступным для большинства

На автомобильном заводе «Москвич» стартовало серийное производство электрических и гибридных автомобилей российской компании EVM, которые поступят на рынок под новым брендом Umo. Первая модель — электрокроссовер Umo 5 — рассчитана на эксплуатацию в городских условиях, а также на использование в сервисах такси. Партнером по промышленной сборке и основным дистрибьютором выступает компания «Яндекс Электро», входящая в группу «Яндекса».

Новый электрокроссовер Umo 5 собирается в Москве и представляет собой адаптацию модели GAC Aion Y Plus 2025 года выпуска, которая уже заслужила популярность среди китайских таксопарков. У версии, предназначенной для российского рынка, появились отличительные особенности: автомобиль оснащён топливным отопителем и пакетом зимней адаптации, а внутри установлена оригинальная мультимедийная система на базе «Яндекса». Также изменены дверные ручки — они классические, вместо утопленных, привычных для оригинальной модели.

Интерфейс мультимедийной системы Umo 5 представлен сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма. Специалисты «Яндекса» полностью переработали программное обеспечение, повысили разрешение дисплея и оптимизировали структуру приложений. В составе комплекса работает голосовой помощник Алиса, с расширенными функциями управления салоном: она может строить маршруты, переключать музыку, а также управлять стеклоподъемниками, климатической установкой, багажником и прогревом салона дистанционно.

Стандартное оснащение электромобиля включает легкосплавные диски размером 17 или 19 дюймов, шесть подушек безопасности, систему кругового обзора с видеокамерой, задний парктроник, датчики дождя и света, вентиляцию и электроприводы водительского кресла. В перечне также однозонный климат-контроль, подогрев всех сидений и рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

По размеру Umo 5 сопоставим с популярным среди россиян Chery Tiggo 7 Pro Max. Длина кузова составляет 4535 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1650 мм. Колёсная база достигает 2750 мм. По информации компании, электрокроссовер планируется использовать в «Яндекс Такси» на тарифе «Комфорт+».

Машина оборудована электромотором мощностью 204 лошадиные силы, работающим в паре с аккумулятором емкостью 63,2 кВт⋅ч. По результатам испытаний, проведённых в России, на одной зарядке Umo 5 способен преодолевать дистанцию от 400 до 420 километров. Максимальная скорость модели зафиксирована на отметке 160 км/ч.

На старте сборка кроссовера ведётся методом крупноузловой сборки, но к 2026 году планируется выпуск полного производственного цикла с окраской и сваркой кузова на «Москвиче». Всего в течение двух ближайших лет предприятие намерено выпустить 3000 экземпляров Umo 5. Поставки первой сотни электрокаров в московские таксопарки — партнёры «Яндекса» — ожидаются уже в течение месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на сегодняшний момент на мощностях завода выпускаются четыре разные модели автомобилей. До конца года планируется запуск ещё четырёх новинок, включая электромобили Umo, предназначенные преимущественно для нужд столичного такси.

Рекомендованная стоимость электромобиля Umo 5 составит около 2,5 млн рублей, при условии оформления в рамках государственной программы льготного автокредитования, которая предусматривает субсидию в размере 925 тысяч рублей. Таким образом, новинка станет более доступной по сравнению с ещё одним российским электромобилем — моделью «Атом». Несмотря на субсидию, последняя поступит в продажу по цене 2 975 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев