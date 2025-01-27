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Toyota Camry 2025 года уже в продаже в России: узнайте, какая цена вас удивит

"Новая модель Toyota Camry 2025 доступна в России за 6,2 миллиона: характеристики и комплектации Premium. Фото и детали — в материале «Российской газеты»."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.01.2025, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появились «параллельные» модели Toyota Camry 2025, которые можно приобрести за 6,2 миллиона рублей, как сообщает «Российская газета».

За указанную сумму доступна модель Camry XV80 из Китая с гибридной трансмиссией. В двигательную установку входит традиционный мотор, а также вариатор, обеспечивающий заявленную мощность в 197 лошадиных сил.

Представленный к продаже автомобиль поставляется в комплектации Premium. Производитель предусмотрел подогреваемые кресла и руль, функцию памяти для кресел, камеры кругового обзора, доводчики, электропривод багажника, двухзонный климат-контроль и другие опции, обеспечивающие безопасность и комфорт.

Цена включает НДС, а сам автомобиль уже прошел растаможку, уточняют в компании-продавце.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже упоминалось, что цены на российские бестселлеры Toyota начиная с октября 2021 года заметно выросли.

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