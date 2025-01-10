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Hyundai Tucson с мощным двигателем уже можно купить в России

Hyundai Tucson L для Китая: новинка на российском рынке, особенности и цена. Турбированный двигатель, современные технологии и стоимость 2,6 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
10.01.2025, 16:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Корейская компания Hyundai официально покинула рынок РФ. Однако в нашу страну по схеме параллельного импорта периодически приезжают машины бренда. Очередной новинкой стал Hyundai Tucson. Причем к нам приехала версия для Китая.

Такой автомобиль отличается увеличенными габаритами, а также мощным двигателем. Длина автомобиля достигает 4 670 мм, а его колесная база на 170 мм больше, чем у классической версии. Такой автомобиль получил название Tucson L. В нашу страну привезли машины в комплектации GLX Elite Edition.

В отличие от кроссоверов с атмосферным мотором, которые продавались у нас официально, здесь мы видим турбированный двигатель. Его мощность составляет 200 л.с. при рабочем объеме всего в 1,5 литра. Сочетается силовая установка с АКПП, а вот привод только на передние колеса. Есть современное головное устройство, которое сопрягается со смартфонами на iOs и Android, системы климат-контроля и круиз-контроля.

Стоимость автомобиля 2,6 млн рублей, что в нынешних условиях можно назвать преимуществом.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

А тем временем одному из жителей Приморья пришлось доплачивать за ввоз автомобиля Hyundai.

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