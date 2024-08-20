Начались продажи нового доступного кроссовера в России. Цена приятно удивит.

Компания Dongfeng из Китая представила на российском рынке новый компактный кроссовер под названием DFSK 500. Стоимость автомобиля начинается от 2 199 000 рублей, что делает его одним из самых доступных представителей класса B-SUV на территории России. Среди его основных конкурентов на рынке можно выделить Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и даже «Москвич 3».

DFSK 500 от Dongfeng представляет собой самый компактный кроссовер в линейке этого производителя для российского рынка. По размерам он немного превосходит Hyundai Creta: длина автомобиля составляет 4385 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, а колесная база равна 2655 миллиметрам. Объем багажного отделения составляет 318 литров, а дорожный просвет – 191 миллиметр.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 116 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором и передним приводом. На передней оси установлены стойки McPherson, а на задней – торсионная балка.

Список оснащения нового кроссовера включает в себя 17-дюймовые литые диски, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений и зеркал, отделку салона черной эко-кожей с красной строчкой, кондиционер, камеру заднего вида, датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз и мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем. При этом приборная панель осталась аналоговой, не следуя за цифровыми тенденциями.

Ранее в этом месяце компания «Моторинвест», являющаяся официальным дистрибьютором Dongfeng в России для легковых автомобилей, существенно снизила цену на купеобразный кроссовер DFSK ix5. Единственная доступная комплектация Premium теперь доступна на 600 тысяч рублей дешевле, что, безусловно, привлечет внимание потенциальных покупателей.