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Начались продажи нового доступного кроссовера в России. Цена приятно удивит.

Компания Dongfeng из Китая представила на российском рынке новый компактный кроссовер под названием DFSK 500.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.08.2024, 11:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания Dongfeng из Китая представила на российском рынке новый компактный кроссовер под названием DFSK 500. Стоимость автомобиля начинается от 2 199 000 рублей, что делает его одним из самых доступных представителей класса B-SUV на территории России. Среди его основных конкурентов на рынке можно выделить Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и даже «Москвич 3».

DFSK 500 от Dongfeng представляет собой самый компактный кроссовер в линейке этого производителя для российского рынка. По размерам он немного превосходит Hyundai Creta: длина автомобиля составляет 4385 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, а колесная база равна 2655 миллиметрам. Объем багажного отделения составляет 318 литров, а дорожный просвет – 191 миллиметр.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 116 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором и передним приводом. На передней оси установлены стойки McPherson, а на задней – торсионная балка.

Список оснащения нового кроссовера включает в себя 17-дюймовые литые диски, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений и зеркал, отделку салона черной эко-кожей с красной строчкой, кондиционер, камеру заднего вида, датчики света и дождя, электронный стояночный тормоз и мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем. При этом приборная панель осталась аналоговой, не следуя за цифровыми тенденциями.

Ранее в этом месяце компания «Моторинвест», являющаяся официальным дистрибьютором Dongfeng в России для легковых автомобилей, существенно снизила цену на купеобразный кроссовер DFSK ix5. Единственная доступная комплектация Premium теперь доступна на 600 тысяч рублей дешевле, что, безусловно, привлечет внимание потенциальных покупателей.

Источник

Dongfeng (21)

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