В России стартовали продажи китайского аналога Renault Koleos

В России появилась возможность купить Renault Samsung QM6 за 3,2 миллиона рублей. Такую сумму за иностранное авто запросил продавец из Тюмени.

Этот автомобиль 2024 года выпуска, наценка уже включает в себя все дополнительные расходы. Необходимо будет доплатить только за доставку до конкретного города, сообщает портал "Автоновости дня".

Среди опций отмечены кожаная обивка салона, полуцифровая панель приборов, мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном, аналогичным оригинальному Renault Koleos, мультифункциональное рулевое колесо, двухзонный климат-контроль, LED-освещение, камера кругового обзора с парковочными датчиками, большие литые диски и многое другое.

Под капотом автомобиля находится 144-сильный бензиновый двигатель объемом два литра, совмещенный с вариатором и передним приводом. На рынке Южной Кореи у этой модели также представлен гибридный вариант под названием LPe.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что российские автодилеры начали продажи второго поколения кроссовера Renault Duster в обычном кузове по цене 2,85 миллиона рублей.