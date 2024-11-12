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В России стартовали продажи модели EXEED RX в версии Urban.

Китайский автомобильный бренд EXEED объявил о начале продаж нового купе-кроссовера RX в стильном исполнении Urban. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.
РедакцияР
Редакция
12.11.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автомобильный бренд EXEED объявил о начале продаж нового купе-кроссовера RX в стильном исполнении Urban. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Под капотом кроссовера RX Urban установлен 2-литровый турбированный двигатель, который выдаёт 197 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 секунды.

EXEED RX оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, передними светодиодными фарами и панорамной крышей. Салон автомобиля отделан кожей черного цвета, а также оснащен вентиляцией всех сидений и массажными функциями для передних кресел.

Для обеспечения безопасности пассажиров предусмотрено множество вспомогательных систем, включая сигнализацию, ABS, ESP, систему экстренного торможения, помощь при спуске с горы, ASR, систему предотвращения переворота и другие.

Комплектация Urban включает в себя пакет онлайн-сервисов EXEED Connect с возможностью дистанционного управления. Кроме того, в автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов, аудиосистема с 14 динамиками, навигационная система, голосовое управление и большой сенсорный 12,3-дюймовый дисплей.

Розничная цена купе-кроссовера EXEED RX Urban составляет 4 750 000 рублей, по информации производителя.

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