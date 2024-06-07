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Сколько стоит Exeed RX с автоматом и где его уже можно купить?

В России на автомобильном рынке появился новый премиальный кроссовер Exeed RX с автоматической коробкой передач. Двигатель в этой версии остался прежним - это 2-литровая 249-сильная турбированная четверка, характерная для Exeed RX.
А
Антон Звонкий
07.06.2024, 14:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России на автомобильном рынке появился новый премиальный кроссовер Exeed RX с автоматической коробкой передач.

Двигатель в этой версии остался прежним - это 2-литровая 249-сильная турбированная четверка, характерная для Exeed RX. Новая модификация кроссовера потребляет почти на литр топлива больше в смешанном цикле по сравнению с базовым вариантом с 7-ступенчатым роботом DCT, а именно 8,5 литра на 100 километров.

Кроме того, стало известно, что кроссовер с автоматической коробкой передач Aisin разгоняется немного медленнее - 8,6 секунды с нуля до 100 километров в час. При этом кроссовер с роботом на секунду быстрее.

Exeed RX с автоматической коробкой доступен в исполнении Premium по цене от 5,55 миллиона рублей как минимум. Этот вариант кроссовера стоит на 100 тысяч дороже, чем версия с 7DCT.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено, что китайский кроссовер Haval H3, предлагаемый на российском рынке, отличается крутой аудиосистемой и не самой прочной подвеской.

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