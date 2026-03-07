В России стартовали официальные продажи новых кроссоверов «Москвич»: цены на модели М70 и М90

Компания «Москвич» объявила о начале продаж новых кроссоверов линейки «М» — моделей «М70» и «М90».

Как сообщили в пресс-службе завода, стартовая модель «Москвич М70» уже появилась в 60 дилерских центрах по всей стране и доступна сразу в двух вариантах оснащения, стоимость которых начинается с 3 099 000 рублей. Флагманская версия — «Москвич М90» — поступила в продажу в единственном исполнении и предлагается за 4 199 000 рублей.

В компании подчеркнули, что старт производства новой линейки состоялся на заводе «Москвич» в декабре 2025 года в рамках долгосрочной стратегии развития бренда.

«Москвич М70»

Пятиместный кроссовер «Москвич М70» представлен в комплектациях «Драйв» и «Ультра». Для базовой версии предусмотрен турбированный 1,5-литровый двигатель с мощностью 150 л.с., в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями. Модификация «Ультра» оснащается более мощным 2,0-литровым турбомотором на 200 л.с., который агрегатирован с классической девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В обеих версиях модели применяется только передний привод.

В комплектацию «Драйв» за 3 099 000 рублей входят панорамная крыша, электропривод багажника, электрорегулировка водительского сиденья с функцией памяти, двухзонный климат-контроль, а также расширенный перечень обогреваемых элементов — передние и задние сиденья, рулевое колесо, лобовое стекло и форсунки омывателя.

В варианте «Ультра» стоимостью 3 499 000 рублей перечень оснащения расширен за счет подрулевых лепестков переключения передач, выбора режимов движения, электрорегулировки кресла пассажира, беспроводной зарядки для телефона, системы камер кругового обзора и комплексной системы мониторинга «слепых» зон.

Также для топовой версии предусмотрены объединенные дисплеи цифровой панели приборов и системы мультимедиа (совместимой с Apple CarPlay и Android Auto), аудиосистема с восемью динамиками. Базовое оснащение безопасности включает шесть подушек, крепления Isofix, а список электронных ассистентов дополнен комплексом ADAS, функциями экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе, датчиками дождя и света, а также автоматическим управлением дальним светом.

«Москвич М90»

Флагман новой серии — семиместный «Москвич М90» — доступен в исполнении «Ультимейт». Автомобиль оборудован 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 350 Нм крутящего момента, работающим с девятиступенчатым автоматом.

Кроссовер в этом исполнении оснащен трехзонным климат-контролем с воздуховодами для всех рядов, индивидуальным управлением для второго ряда пассажиров, функцией обогрева сидений двух первых рядов методом инфракрасного излучения, вентиляцией сидений первого ряда, премиальной аудиосистемой Bose с 12 динамиками, шумопоглощающим лобовым стеклом, камерами кругового обзора, парктрониками по периметру, а также цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном 12,3 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В числе особенностей исполнения — расширенная подготовка к российским погодным условиям: подогрев лобового стекла, форсунок, руля и зеркал в стандартной комплектации.

Кроме того, «Москвич М90» комплектуется продвинутым набором электронных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, систему экстренного торможения, мониторинг «слепых» зон, а также помощники при движении и смене полосы.

Генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова назвала запуск новой линейки важным этапом развития бренда, отметив, что модели серии «М» займут ключевое место в нынешнем модельном ряду компании.

Заводская гарантия на автомобили новой серии составляет 3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Для владельцев предусмотрена дополнительная постгарантийная поддержка — ремонт или замена отдельных узлов и агрегатов в течение 2 лет после окончания гарантии, либо до достижения пробега 150 000 км.

Ранее стало известно, что в дилерские центры начали поступать обновленные кроссоверы «Москвич 3» 2026 модельного года. В сравнении с предыдущими автомобилями, новые машины получили измененный задний бампер и тканевую обивку сидений.

Материал подготовил Иван Бахарев.