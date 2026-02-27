В России стартовало производство новых автомобилей под культовым отечественным брендом

На территории завода в Нижнем Новгороде, где ранее на протяжении десяти лет собирались автомобили Skoda и Volkswagen для российского рынка, стартовало тестовое производство машин под маркой Volga. Об этом журналу «За рулем» рассказала Татьяна Фадеева, руководитель АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) и бренда Volga.

Тестовый выпуск автомобилей уже начат и сейчас предприятие находится в фазе постепенного увеличения темпов выпуска. Как заявила Татьяна Фадеева, массовое серийное производство нацелено на старт в апреле. В дальнейшем планируется этапное внедрение локальных компонентов в процесс сборки. Первые автомобили Volga должны появиться в продаже в третьем квартале этого года.



Фото: Автоновости Дня

На начальном этапе в продуктовой линейке обновленного бренда Volga появятся три модели: два кроссовера – полноразмерный класса D-SUV и среднеразмерный C-SUV, а также седан сегмента D.

Ранее представители компании подчеркивали, что автомобили Volga предложат покупателям высокий уровень комфорта, безопасности и современные технологические решения, доступные широкому кругу пользователей. Модели оснащаются множеством интеллектуальных ассистентов для помощи водителю, которые обеспечивают удобство и оперативную реакцию на дорожные условия.



Фото: Автоновости Дня

Завод гарантирует, что каждая из представленных моделей получит лаконичный внешний облик, просторный и эргономичный интерьер c использованием натуральных материалов, а также полный зимний пакет, обеспечивающий уверенное использование автомобиля в условиях российских морозов.

Внедрение локализации сборки, которая основана на китайских автомобилях, по словам Татьяны Фадеевой, приведет к последовательным улучшениям, ставшим результатом масштабных инженерных работ. Потребители заметят эти изменения постепенно.



Фото: Автоновости Дня

В ближайших планах завода — обновление стилистических элементов автомобилей, которые будут узнаваемы как черты бренда Volga. Помимо этого, изменения затронут мультимедийные системы, телематику и линейку двигателей. В перспективе предусматривается серьезная адаптация платформы автомобилей под нужды российского пользователя.

В будущем планируется локализовать производство основных узлов — двигателей и трансмиссий, а также провести глубокую модернизацию подвески с учетом специфики дорог и климата России.

Также внешний и внутренний облик автомобилей подвергнется изменениям, а параллельно ведется работа над созданием моделей нового поколения.

Ранее сообщалось, что под маркой Volga на российском рынке появятся переименованные версии автомобилей Geely Atlas, Monjaro и Preface. Как утверждают инсайдеры, все перечисленные модели уже получили одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и закрепили за собой собственные наименования. Так, Geely Preface теперь представлен как Volga C50, а Geely Monjaro — под названием Volga K50.

Автор: Иван Бахарев