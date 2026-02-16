В России появился в продаже новый доступный кроссовер Honda, стоимость которого значительно ниже, чем у моделей LADA и Tenet

На Дальнем Востоке организованы поставки новых компактных кроссоверов Honda WR-V с привлекательной стоимостью и возможностью ввоза по льготному утилизационному сбору. Как утверждают «Автоновости дня», покупателям предлагаются автомобили с правым рулем, однако это обстоятельство компенсируется доступной стартовой ценой — от 1 415 000 рублей.

Для сопоставления, стоимость базовой LADA Vesta с механической коробкой составляет не менее 1 558 000 рублей. Цена на официально реализуемые кроссоверы в России значительно превышает данный показатель. Например, сборка Tenet T4, аналогичный Chery Tiggo 4 и выпускаемый на калужском заводе, обойдется минимум в 2 099 000 рублей, а модель, идентичная Hyundai Creta под маркой Solaris, оценена не менее чем в 2 430 000 рублей.

Большинство предложений по новой Honda WR-V доступны в Владивостоке, Находке и Хабаровске. За 1 415 000 рублей во Владивостоке предлагают комплектацию Z+, которая предусматривает комбинированную отделку интерьера из ткани и эко-кожи, кожаный мультифункциональный руль, климатическую установку, круиз-контроль и запуск двигателя с кнопки. Мультимедийный комплекс в этот пакет не входит, и его установка ложится на плечи будущего владельца.

В другой компании во Владивостоке Honda WR-V с кожаной отделкой интерьера предлагается за 1 600 000 рублей, а версия с установленной штатной медиасистемой и пластиковым рулем оценивается дороже на 69 тысяч рублей. Для покупки версии с кожаным рулем в объявлениях указана минимальная стоимость от 1 700 000 рублей.

За пределами Дальнего Востока ценник на новые Honda WR-V существенно возрастает. Так, в Новосибирске автомобиль оценивается не менее чем в 1 800 000 рублей, в Новороссийске — уже 1 850 000 рублей, в Абакане — 1 890 000 рублей, а в Барнауле — 1 910 000 рублей.

Еще выше стоят эти кроссоверы в других регионах: в Красноярске — 1 950 000 рублей, в Иркутске — 2 068 000 рублей, а в Томске — 2 080 000 рублей. На сегодняшний день новые WR-V имеются в наличии в Старом Осколе, где цена составляет 2 290 000 рублей, и в Хабаровске — 2 600 000 рублей.

Как уточняется в описании автомобиля из Старого Оскола, предложение включает полный комплект документов и оплаченный утильсбор. Комплектация представлена мульти-рулем с подрулевыми переключателями, бесключевым доступом к автомобилю, кнопкой запуска двигателя, светодиодной оптикой, камерой заднего обзора, климатической системой, адаптивным круиз-контролем, автоматическим складыванием боковых зеркал и комплексом Honda Sensing. Последний предусматривает системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков и другие функции безопасности.

Техника у всех кроссоверов Honda WR-V одинакова: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., сочетающийся с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Напомним, ранее в России был запущен в продажу купе-кроссовер Honda XR-V китайского производства, стартовая цена на который в феврале составляла 1 600 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев