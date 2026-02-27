В России появился новый бюджетный кроссовер Chevrolet, стоимостью ниже Chery, Geely и Tenet

В России стартовали продажи компактного кроссовера Chevrolet Trax, произведенного компанией General Motors. Официально этот автомобиль реализуется на рынках США, Канады, Мексики, Китая, Южной Кореи и в ряде стран Латинской Америки. На российском рынке автомобиль появился благодаря поставкам под заказ, причем минимальная стоимость составляет 1 700 000 рублей — об этом информирует издание «Автоновости дня».

На отечественном рынке основными конкурентами Chevrolet Trax становятся такие модели, как Chery Tiggo 7 Pro Max, который предлагается от 2 610 000 рублей, кроссовер Chery Tiggo 7L производства завода под Калугой по цене от 2 735 000 рублей, а также Geely Cityray, стартующая стоимость которого установлена на отметке 2 849 990 рублей.

Chevrolet Trax во Владивостоке можно приобрести за 1 700 000 рублей под заказ. Точная комплектация не раскрывается, однако фотографии на популярных классифайдах позволяют судить о наличии цифровой панели приборов, мультимедийного комплекса с сенсорным дисплеем, климат-контроля, рулевого колеса с кожаной отделкой, кожаных сидений, USB-C порта для зарядки, системы бесключевого доступа, запуска двигателя кнопкой, светодиодной оптики и литых колесных дисков.

В столице Приморья появилось предложение об еще одной, сравнительно богатой, комплектации за 2 030 000 рублей. В список оснащения такого автомобиля входят электропривод багажника, камера заднего вида с разметкой, а также электрические регулировки кресел наряду с остальными ранее перечисленными опциями.

В Томске новая поставка Chevrolet Trax обойдется покупателю в 2 175 000 рублей. За эту сумму предусмотрена базовая конфигурация: аналоговая панель приборов, тканевые сидения, стальные штампованные диски с пластиковыми колпаками. В то же время в списке оснащения имеются мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида, многофункциональное рулевое колесо, кондиционер и светодиодная оптика с датчиком освещенности. В данной версии отсутствуют система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

На крупнейших сайтах объявлений пока представлены всего пять-шесть экземпляров Chevrolet Trax. Самые дорогие машины доступны для заказа во Владивостоке, их стоимость варьируется от 2 560 000 до 2 800 000 рублей. За 2 800 000 рублей предлагается кроссовер в комплектации 1RS, отличающейся декоративными элементами красного цвета в интерьере, фирменными эмблемами RS на кузове, рулем с кожаной перфорацией и черными литыми дисками.

Дополнительно, топовые версии Chevrolet Trax оборудованы 11-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, расширенным списком функций активной безопасности, адаптивным круиз-контролем, системой автопарковки, подогревом руля, люком в крыше и комплектной системой дистанционного запуска двигателя.

Во всех указанных автомобилях устанавливается одинаковый бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, развивающий 137 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод исключительно передний. Производство второго поколения Chevrolet Trax налажено на заводе GM Changwon в Южной Корее.

Стоит напомнить, что ранее в Россию начали поступать компактные кроссоверы Toyota Raize, которые завозятся преимущественно из Японии и ОАЭ. Этот SUV, являющийся самым доступным в мировой линейке Toyota, также реализуется через заказы. Минимальная цена на подобную модель, размещенная на одной из платформ объявлений, составляет 1 750 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев