В России появился доступный и надежный кроссовер Volkswagen, который стоит меньше, чем Chery и Tenet

В России открылся прием заказов на один из самых компактных кроссоверов от Volkswagen — модель T-Cross. Этот автомобиль построен на платформе MQB-A0, которая также используется в «бюджетном» Polo. Заказать новинку можно в столице и Владивостоке, а стартовая цена составляет 1 400 000 рублей. Данные были опубликованы порталом «Автоновости дня».

Для сравнения с конкурентами: Chery Tiggo 4, который постепенно уходит с российского рынка, предлагается не менее чем за 2 099 000 рублей, а в наличии пока остается примерно 300 автомобилей этой модели. Стоимость Tenet T4 производства Калуги — аналога Tiggo 4 — в комплектациях 2025 года стартует от 2 039 000 рублей. Новый Belgee X50+, который производится в Белоруссии и поступил в продажу только в марте, обойдется минимум в 2 319 990 рублей.



Российским покупателям в настоящее время доступны к заказу два варианта Volkswagen T-Cross. Оба автомобиля поступают из Китая и произведены на базе SAIC-Volkswagen. В сравнении с европейской версией, китайский T-Cross получил увеличенную почти на 9 см колесную базу (2651 мм), а также удлиненный до 4218 мм кузов.

Во Владивостоке новый T-Cross предлагается по цене от 1 400 000 рублей. Автомобиль оснащён интерьерами, выполненными из трёх цветов искусственной кожи: черного, белого и красного. Среди опций — мультимедийная система с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, климат-контроль с двумя зонами, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, несколько портов USB, а также система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

В Москве также доступен T-Cross, но уже за 2 107 000 рублей. Здесь интерьер выполнен в классическом чёрном цвете с комбинированной обивкой из ткани и эко-кожи. Руль у этого автомобиля из пластика, а вместо климат-контроля установили обычный кондиционер. Тем не менее, покупатель получит люк, цифровую «приборку», датчик света, запуск двигателя с кнопки и медиасистему с экраном.



Обе версии T-Cross оснащены одинаковым силовым агрегатом. Мотор — атмосферный, объёмом 1,5 литра, из семейства ЕА211, с мощностью 110 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Автомобиль доступен только с передним приводом.

Ранее сообщалось о старте продаж в России Skoda Karoq китайской сборки. В сравнении с автомобилями, выпускавшимися ранее в России, у этой модели увеличены кузов и колесная база на 5 см. Начальная стоимость на одном из популярных классифайдов составляет 1 700 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев