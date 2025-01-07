Отзывная кампания на автомобили Skoda и Volkswagen стартовала в России.

На российском автомобильном рынке стартовала масштабная отзывная кампания, затрагивающая 55 700 автомобилей марок Skoda и Volkswagen. Акция затрагивает транспортные средства, произведенные в период с 2014 по 2023 год.

Причиной отзыва стал выявленный дефект, связанный с топливопроводом. Опасность возникновения трещины существует при температуре ниже 35 градусов Цельсия. В регионах с более теплым климатом, таких как южные области и центральная часть России, данная проблема менее актуальна.

Несмотря на это, отзыв будет охватывать все регионы страны, где могут находиться автомобили с указанным дефектом.

В рамках проведения отзыва неисправные детали будут заменены бесплатно в процессе технического обслуживания.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале отзыва автомобилей китайской компанией Kaiyi на территории России. Проблема, выявленная в этих машинах, не настолько критична, как в случае с автомобилями Skoda и Volkswagen.