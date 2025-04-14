Продают подержанный BMW X7 в России в состоянии нового: «Первому владельцу повезло»

В Барнауле представлен на продажу BMW X7, который был куплен у официального дилера. Текущий владелец оценил стоимость этого "баварца" в 12 миллионов рублей. Автомобиль представляет собой первое поколение в версии xDrive40i AT M Sport Pro. У данного кроссовера установлен полный привод и 300-сильная гибридная силовая установка.

По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии. Весь технический осмотр проходил у дилеров согласно регламенту.

Среди особенностей стоит выделить то, что кузов немецкого автомобиля покрыт керамикой. Это служит дополнительной защитой от механических повреждений, коррозии и воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, глянцевая поверхность кузова придает автомобилю роскошный внешний вид. Вместе с машиной продавец включает в комплект как зимние, так и летние шины - все в оригинальном исполнении.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что в начале 2025 года российские дилеры предлагали приобрести BMW X3 четвертого поколения за 12,3 миллиона рублей.