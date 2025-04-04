Особая модификация «Волги» выставлена на продажу

В подмосковных Люберцах на продажу выставлен раритетный автомобиль - ГАЗ-М21Т, известный как «Красная шапочка». Этот автомобиль был специально спроектирован для использования в такси, и его внешность привлекала внимание многих.

«Волга» ГАЗ-М21Т вмещает в себя пять человек. Салон автомобиля отделан практичными и долговечными материалами. Интересной особенностью было правое складывающееся кресло спереди, которое можно было использовать как горизонтальную площадку для перевозки грузов или других нужд.

Этот ГАЗ-М21Т был подвергнут тщательной реставрации. У продавца имеются все необходимые документы на автомобиль. Он приобрел «Красную шапочку» с красной крышей у пенсионера, который использовал этот автомобиль в своей такси-работе. В 1973 году он выкупил этот седан у таксопарка после капитального ремонта на Восстановительном Авто Ремонтном заводе (ВАРЗ). Стоимость этого коллекционного автомобиля оценили в 6,5 миллиона.

Этот высокий ценник объясняется редкостью встретить подобные автомобили в хорошем состоянии. Они обычно представлены в музеях или у коллекционеров, что делает этот ГАЗ-М21Т предметом вожделения для ценителей раритетных автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, в Москве также появилось объявление о продаже редкого японского купе Mitsuoka Le-Seyde. Таких уникальных машин всего 500 штук во всем мире.