Цены на автомобили "Москвич" в России увеличились на 38-53 тыс. рублей

Марка «Москвич» увеличила цены на автомобили 2025 года. Согласно информации с 1 мая, стоимость кроссоверов «Москвич 3» и седанов «Москвич 6» возросла на 38 — 53 тыс. рублей. Прирост цены варьируется от 1,7 до 2,2%, утверждает портал «Автоновости дня».

Самая низкая стоимость увеличения получилась у модели «тройка»: во всех версиях цена увеличилась на 38 000 рублей. Базовая версия «Стандарт плюс» с МКПП теперь стоит 1,8 миллиона рублей.

Цены на все комплектации «Москвич 6» повысились на 53 тысячи. Начальная комплектация «Бизнес» с вариатором теперь доступна за 2,53 млн рублей.

«Шестерка» была отмечена за стильный дизайн без излишнего хромированного декора. По размерам и внешнему виду это единственный автомобиль на российском рынке, который собирают непосредственно в России.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на заводе «Москвич» стартовал пилотный выпуск отечественных электромобилей «Атом».