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Доступ к автомобилю Bentley Continental GT в России стоит недорого, но имеет свои тонкости.

Продают 21-летнее купе Bentley Continental GT в Москве за 1,35 млн рублей. Машина на ходу, но нужен ремонт двигателя. Сложности с запчастями и масложором. Фото: Carsweek.ru.
А
Антон Звонкий
06.05.2025, 12:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Москве в продаже появилось 21-летнее купе Bentley Continental GT по цене 1,35 млн рублей, сообщает «Российская газета».

По словам текущего владельца, несмотря на уважаемый возраст для автомобиля, машина все еще в рабочем состоянии. Однако имеется серьезный недостаток в работе двигателя: третий цилиндр имеет задир. Эта проблема чаще всего связана с износом и может привести к излишнему расходу масла. Продавец, однако, не уточняет, насколько интенсивно происходит это явление.

В настоящее время устранение данного дефекта может оказаться крайне сложной задачей из-за трудностей с поиском необходимых запчастей для ремонта мотора W12. Пробег автомобиля составляет 144 000 километров.

В сравнении, подобные купе без технических проблем на российском вторичном рынке продаются за 2-3 раза дороже.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что на аукционе был выставлен лимузин Bentley, принадлежавший знаменитому режиссеру Альфреду Хичкоку.

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