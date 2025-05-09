В России готовится к выпуску практичная и доступная "Лада", которой еще никогда не было.

На российском заводе «АвтоВАЗ» планируют выпуск практичного универсала на основе Datsun, сообщает инсайдерский источник. По его данным, уже есть готовые штампованные основы кузова, но необходимо разработать крышу и боковую часть.

Согласно информации из соцсети «ВКонтакте», опубликованной в паблике Avtograd, ведется работа над созданием нового автомобиля. Пока идет оценка целесообразности проекта для завода.

Планируется, что для универсала на базе Datsun будут использованы усиленные задние балки из производства шасси. А задний подшипник получит от LADA Vesta.

«Пока идет так называемый бизнес кейс, просчитывают будет это выгодно для завода или нет», — отметили в Avtograd.

Следует отметить, что «АвтоВАЗ» традиционно не комментирует подобные новости до официального подтверждения. Однако, источник подчеркнул, что работы по проекту уже активно ведутся.

Напомним, что ранее на тольяттинском заводе выпускались автомобили Datsun. Среди моделей были седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-Do, построенные на основе LADA.

Также стоит отметить, что «АвтоВАЗ» официально подтвердил выпуск нового компактного кроссовера на основе LADA Vesta. Публичная премьера этой модели запланирована на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Кроме того, по информации из различных источников, к 2030 году «АвтоВАЗ» планирует представить 12 новых моделей. Среди них будут как совершенно новые автомобили, так и обновленные версии уже существующих моделей. Универсал на базе Datsun может стать одним из таких проектов.

Автор: Иван Бахарев