Главная Новости В России может пропасть часть недорогих шин: что это означает
Новости

В России может пропасть часть недорогих шин: что это означает

В России планируют ограничить использование недорогих автомобильных шин из-за их неэкологичности и канцерогенных веществ, чтобы повысить безопасность.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.04.2026, 09:33
single
Фото: Автоновости Дня

В России обсуждается возможность введения ограничений на использование части недорогих автомобильных шин из-за их небезопасности для экологии и здоровья людей. Как стало известно из публикации «Известий», особое внимание уделяется продукции бюджетного сегмента, которая занимает до трети отечественного рынка шин.

В Министерстве промышленности и торговли заявили о полной готовности российских производителей удовлетворять внутренние потребности страны, а также о наличии возможностей для наращивания экспортных поставок автомобильных шин за рубеж.

«Минпромторг инициировал внесение изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины и обладают значительным экспортным потенциалом», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что предполагаемые изменения технического регламента позволят поэтапно выводить из обращения продукцию, которая не соответствует экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза. Эта мера, по мнению ведомства, предоставит преимущества производителям ЕАЭС и мировым маркам, давно придерживающимся строгих стандартов качества и безопасности. Инициатива уже получила согласование в Минприроды, Росстандарте и Минэкономразвития.

Идею поддержали и в Роскачестве. Представители организации напомнили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) входят в число канцерогенов и при износе шин способны выделяться в виде токсичной пыли, загрязняя воздух, воду и дорожное покрытие. В Роскачестве считают, что намеченное ужесточение требований приблизит российские нормативы к мировым стандартам.

При этом эксперты Роскачества отметили, что уровень содержания опасных веществ в шинах зависит в первую очередь не от страны-производителя, а от применяемых технологий, используемых масел и наполнителей.

Дмитрий Тортев, являющийся членом экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции, акцентировал внимание на том, что вопрос содержания ПАУ наиболее остро стоит в сегменте бюджетных шин, который занимает порядка трети рынка. Он не исключил, что после введения новых ограничений доля дешевой продукции сократится, а в случае появления дефицита может увеличиться спрос на бывшие в употреблении и изношенные шины.

Напомним, ранее стало известно о запуске онлайн-продаж автомобильных шин в гипермаркете «М.Видео». Сейчас на платформе можно выбрать более 7 тысяч моделей шин отечественных и зарубежных брендов.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация