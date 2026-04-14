В России может пропасть часть недорогих шин: что это означает

В России обсуждается возможность введения ограничений на использование части недорогих автомобильных шин из-за их небезопасности для экологии и здоровья людей. Как стало известно из публикации «Известий», особое внимание уделяется продукции бюджетного сегмента, которая занимает до трети отечественного рынка шин.

В Министерстве промышленности и торговли заявили о полной готовности российских производителей удовлетворять внутренние потребности страны, а также о наличии возможностей для наращивания экспортных поставок автомобильных шин за рубеж.

«Минпромторг инициировал внесение изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины и обладают значительным экспортным потенциалом», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что предполагаемые изменения технического регламента позволят поэтапно выводить из обращения продукцию, которая не соответствует экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза. Эта мера, по мнению ведомства, предоставит преимущества производителям ЕАЭС и мировым маркам, давно придерживающимся строгих стандартов качества и безопасности. Инициатива уже получила согласование в Минприроды, Росстандарте и Минэкономразвития.

Идею поддержали и в Роскачестве. Представители организации напомнили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) входят в число канцерогенов и при износе шин способны выделяться в виде токсичной пыли, загрязняя воздух, воду и дорожное покрытие. В Роскачестве считают, что намеченное ужесточение требований приблизит российские нормативы к мировым стандартам.

При этом эксперты Роскачества отметили, что уровень содержания опасных веществ в шинах зависит в первую очередь не от страны-производителя, а от применяемых технологий, используемых масел и наполнителей.

Дмитрий Тортев, являющийся членом экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции, акцентировал внимание на том, что вопрос содержания ПАУ наиболее остро стоит в сегменте бюджетных шин, который занимает порядка трети рынка. Он не исключил, что после введения новых ограничений доля дешевой продукции сократится, а в случае появления дефицита может увеличиться спрос на бывшие в употреблении и изношенные шины.

Автор: Иван Бахарев