В России планируют ввести обязательную маркировку запчастей

Минпромторг России предлагает обязательную маркировку автозапчастей с 2026 года для борьбы с контрафактом и повышения безопасности на рынке.
Демид Поршнев
20.03.2026, 16:22·2 мин
Фото: Autostat.ru

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило с инициативой об обязательной маркировке автозапчастей. Проект соответствующего постановления уже подготовлен ведомством и размещён на портале нормативных правовых актов. Информация об этом размещена на официальном сайте Минпромторга.

Согласно проекту, введение обязательной маркировки планируется осуществлять поэтапно. С 1 сентября 2026 года идентификационные средства станут обязательными для отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателями внутреннего сгорания, а также самоходных машин.

Минпромторг отмечает, что на российском рынке автозапчастей сохраняется высокая доля незаконного оборота деталей. Это становится причиной роста количества контрафактной и некачественной продукции, а также увеличивает число нарушений, связанных с импортом нелегальных автозапчастей для легковых автомобилей. Дополнительно подчёркивается, что зачастую не выполняются установленные техническими регламентами ЕАЭС требования к безопасности.

В опубликованном сообщении министерства отмечается, что новые механизмы маркировки уже проходят тестирование в ходе эксперимента, который стартовал 25 февраля прошлого года и завершится 31 августа этого.

В случае утверждения проекта постановления с 1 сентября 2026 года регистрация в системе маркировки станет обязательной. Уже с 1 декабря текущего года участникам рынка потребуется маркировать автозапчасти и предоставлять сведения о введении продукции в оборот. На следующем этапе, с 1 декабря 2027 года, необходимо будет вносить в систему информацию об обращении товаров и их выводе из оборота.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
