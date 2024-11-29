Возможно, в России начнут производить гибридные модели Haval

На автозаводе Haval в Туле могут начать выпуск гибридных автомобилей. По информации издания "Коммерсант", поступила декларация на запуск новой модели в серийное производство.

Из полученного документа, датированного 25 ноября, следует, что речь может идти о гибридном автомобиле под названием Haval H-Dog. Декларация указывает на авто типа В16G, что соответствует модели Haval H-Dog, а код ТН ВЭД свидетельствует о гибридном двигателе.

Стоит отметить, что на данный момент в линейке автомобилей Haval, доступных на российском рынке, гибридных моделей нет. На предприятии, к сожалению, не прокомментировали планы по производству новых машин.

Однако ранее генеральный директор "Хавейл Мотор" в России Андрей Акифьев заявлял о планах по расширению производственных мощностей завода, согласно которым к 2025 году предприятие сможет выпускать до 200 тысяч автомобилей ежегодно.

По данным агентства "АВТОСТАТ", продажи Plug-in гибридов (PHEV) в России за 10 месяцев 2024 года выросли более чем в 6 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 31,7 тысячи единиц.

Также следует отметить, что плагин-гибриды занимают второе место на российском авторынке по типу топлива, опережая электромобили. Их доля составляет 2,4%, а вместе с «мягкими» гибридами этот показатель достигает 3,9%. В то время как электрокары занимают лишь 1,2% рынка.

По мнению главы агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова, в России гибридные автомобили более востребованы, чем полностью электрические. Он подчеркнул, что большие расстояния, автономность и отсутствие жесткой зависимости от зарядных станций делают гибриды более привлекательными.

Исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов также утверждает, что гибридные автомобили пользуются большим спросом на российском рынке по сравнению с электрическими моделями. Самые популярные гибриды включают в себя марки Lixiang, Voyah, TANK и Aito.

Напомним, что еще осенью первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что производство гибридных автомобилей в стране является приоритетом в развитии автомобильной промышленности. Этот проект будет включен в новую национальную программу "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и получит государственную поддержку.

Премьера Haval H-Dog состоялась в феврале 2023 года. Автомобиль имеет размеры 4 705 x 1 908 x 1 780 мм, колесная база составляет 2 810 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Силовая установка представляет собой подзаряжаемый гибрид, объединяющий 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор с общей мощностью 326 л.с. Расход топлива – 1,85 литра на 100 км пути.