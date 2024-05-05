Коллекционный седан Aston Martin из 1980-х мгновенно нашел своего владельца в России

Aston Martin Lagonda во второй-четвертой серии за рубежом оцениваются в районе 100-140 тысяч евро. Это делает российский седан за 8,9 миллиона очень привлекательным предложением.

С 1974 по 1990 год с конвейера Aston Martin Lagonda вышло всего 645 экземпляров. Экспонат из коллекции музея Сочи относится к III серии, произведено лишь 75 таких машин. Особенностью этой серии является уникальная приборная панель с вакуумно-флуоресцентной системой отображения.

Пробег у седана составляет около 43 700 километров. Оригинальная краска на кузове, автомобиль хранился в гараже.

По информации продавца, затруднений с процедурой регистрации этого редкого автомобиля не возникнет. В случае если будущий владелец коллекционного Aston Martin не намерен использовать его на общественных дорогах, можно полностью отказаться от этой процедуры.

Фото: Carsweek.ru

Ранее компания Aston Martin объявила о наличии у них двигателя для самых эксклюзивных автомобилей.