Автомобили из неофициальных поставок начинают дешеветь массово в России.

Автодилеры в России активно продают автомобили по сниженным ценам из-за наличия прошлогодних моделей на складах. Эта ситуация наблюдается на авторынке страны уже в течение последних шести месяцев.

Эксперт Сергей Целиков из компании «Автостат» отмечает, что хранение неликвидных запасов является затратным делом, поэтому дилеры стремятся избавиться от автомобилей, предлагая их покупателям по более привлекательным ценам.

По мнению Алексея Старикова из компании АГ «Авилон», одной из причин снижения цен на автомобили стало снижение спроса на определенные модели. Например, стоимость иномарок Kia Pegas и Audi Q5 L значительно снизилась. Kia Pegas теперь доступна за 1,8 миллиона рублей, вместо прежних 2 миллионов. Audi Q5 L можно купить минимум за 7,9 миллиона рублей, в то время как ранее за этот премиальный автомобиль просят 8,1 миллиона рублей.

Также отмечается снижение цен на Skoda Kamiq и Denza N7. Чешская модель Skoda Kamiq теперь стоит чуть дороже 4 миллионов рублей, а на китайский автомобиль Denza N7 просят 6,4 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что компания «АвтоВАЗ» планирует в середине мая начать предсерийный выпуск новой модели автомобиля Lada Iskra.