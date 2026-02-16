Импорт подержанных автомобилей через Белоруссию в Россию претерпел кардинальные изменения: что произошло

Импорт легковых автомобилей с пробегом через территорию Белоруссии в 2025 году значительно снизился. Это произошло после изменения порядка расчета утильсбора, вступившего в силу с 1 декабря. Соответствующую информацию предоставил автоэксперт Сергей Целиков.

Наибольшие объемы ввоза подержанных автомобилей через Белоруссию наблюдались в 2023 и 2024 годах, когда на российский рынок поступило 45,4 и 45,9 тыс. машин соответственно. Однако в 2025 году импорт упал более чем в два раза, достигнув 19,1 тыс. штук. Общий спад составил 58%.

Перед изменением системы расчета утильсбора был зафиксирован резкий рост ввоза. В ноябре число импортированных легковых автомобилей достигло 4079. Однако уже в декабре импорт сократился почти в четыре раза, составив всего 1088 машин. В январе через Белоруссию было завезено лишь 613 подержанных автомобилей.

Изменился и состав импорта, причем весьма заметно. До вступления новых правил в силу на автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил приходилось 63,1% всего ввоза. После 1 декабря эта доля уменьшилась до 26,2%.

До повышения порога льготного утильсбора до 160 лошадиных сил наиболее востребованной маркой среди ввезённых автомобилей была BMW, доля которой составляла 20,4%. Следом шли Volkswagen (7,4%) и Chevrolet (7%), а первую пятёрку завершали Mercedes-Benz (6,8%) и Audi (6,7%).

С декабря ситуация изменилась: рынок стал более диверсифицированным. Доля BMW снизилась до 11,3%, а на первое место вышел Volkswagen с показателем 12,1%. Третью строчку занял Peugeot (9,4%). Mercedes-Benz осталось на четвёртом месте с результатом 7,2%, а Audi не вошла даже в первую десятку.

В рейтинге популярных моделей до декабря лидировал Chevrolet Equinox (5%). Далее следовали BMW 3-й серии (3,2%), BMW X3 (3,1%), BMW 5-й серии (3%) и BMW X5 (2,8%).

После 1 декабря 2025 года распределение в ТОП-5 сменилось следующим образом:

Volkswagen Jetta — 3,3%; Peugeot 5008 — 3%; Buick Encore — 2,9%; Peugeot 3008 — 2,7%; Volkswagen Passat — 2,6%.

Ранее Сергей Целиков также отмечал, что в январе 2026 года крупнейшие мировые авторынки показали разную динамику. Так, в Китае продажи снизились на 19,5% и составили 1,4 млн автомобилей. В Индии и Южной Корее зарегистрирован двузначный рост, а российский рынок занял 13-е место с показателем 80,6 тыс. автомобилей.

Автор материала: Иван Бахарев