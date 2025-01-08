Изменение правил регистрации автомобилей в России: станет ли процесс проще для водителей?

Весной 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации автомобилей. Целью нововведений является упрощение жизни владельцев транспортных средств.

Постановка автомобиля на учет теперь проще

Процесс стал более легким благодаря автоматической аннуляции регистрации на предыдущего владельца после продажи автомобиля.

Кроме того, 10-дневный срок на регистрацию автомобиля больше не требуется.

Теперь регистрация будет проходить без обязательной проверки наличия полиса страхования ОСАГО. Важно помнить, что управление автомобилем без страховки по-прежнему недопустимо, как отмечается на портале Госуслуги.

Ранее было объявлено, что ГИБДД не будет регистрировать автомобили без подтверждения оплаты утилизационного сбора.