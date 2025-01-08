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Изменение правил регистрации автомобилей в России: станет ли процесс проще для водителей?

Поставить авто на учет стало проще весной 2025: регистрация аннулируется при продаже, срок 10 дней больше не актуален, проверка полиса ОСАГО не требуется. ГИБДД необходимо подтверждение уплаты утилизационного сбора.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.01.2025, 16:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Весной 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации автомобилей. Целью нововведений является упрощение жизни владельцев транспортных средств.

Постановка автомобиля на учет теперь проще

  • Процесс стал более легким благодаря автоматической аннуляции регистрации на предыдущего владельца после продажи автомобиля.
  • Кроме того, 10-дневный срок на регистрацию автомобиля больше не требуется.
  • Теперь регистрация будет проходить без обязательной проверки наличия полиса страхования ОСАГО. Важно помнить, что управление автомобилем без страховки по-прежнему недопустимо, как отмечается на портале Госуслуги.

Ранее было объявлено, что ГИБДД не будет регистрировать автомобили без подтверждения оплаты утилизационного сбора.

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