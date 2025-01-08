Изменение правил регистрации автомобилей в России: станет ли процесс проще для водителей?

Весной 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации автомобилей. Целью нововведений является упрощение жизни владельцев транспортных средств.
Постановка автомобиля на учет теперь проще
- Процесс стал более легким благодаря автоматической аннуляции регистрации на предыдущего владельца после продажи автомобиля.
- Кроме того, 10-дневный срок на регистрацию автомобиля больше не требуется.
- Теперь регистрация будет проходить без обязательной проверки наличия полиса страхования ОСАГО. Важно помнить, что управление автомобилем без страховки по-прежнему недопустимо, как отмечается на портале Госуслуги.
Ранее было объявлено, что ГИБДД не будет регистрировать автомобили без подтверждения оплаты утилизационного сбора.