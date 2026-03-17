В России обновились цены на два российских пикапа, которые дешевле «китайцев»: сколько сейчас стоят Ambertruck Work и Work NF

Компания Ambertruck пересмотрела ценовую политику на свои рамные пикапы, производимые на калининградском заводе «Автотор». Как стало известно по итогам очередного анализа прайс-листов, стоимость моделей Ambertruck Work и Ambertruck Work NF увеличилась на 60 000 и 70 000 рублей соответственно, что соответствует росту цен в диапазоне от 2,74 до 2,82 процента.

Согласно обновлённым данным, теперь дорестайлинговая версия Ambertruck Work обойдётся покупателям в 2 250 000 рублей, а обновлённый Ambertruck Work NF, который поступил в продажу осенью прошлого года, стоит уже 2 550 000 рублей.

Тем не менее, даже после повышения, обе версии пикапа остаются более доступными по сравнению с большинством аналогичных китайских моделей, представленных на российском рынке.

Напомним, Ambertruck Work представляет собой адаптацию китайской модели JMC Yuhu/Vigus, впервые представленной в Китае в 2012 году. Автомобиль комплектуется двухрядной кабиной, передней независимой подвеской на торсионах и неразрезным мостом с рессорами сзади. Габаритные размеры пикапа составляют 5345 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1782 мм в высоту при колёсной базе 3085 мм. Заявленная грузоподъёмность — 872 килограмма.

Обновлённая версия Ambertruck Work NF отличается от дорестайлинговой модели переработанной светотехникой, изменённой радиаторной решёткой, а также новым, более массивным и структурно доработанным передним бампером с увеличенной защитой нижней части автомобиля.

Обе модификации комплектуются турбодизельным двигателем объёмом 2,5 литра, разработанным на основе моторной базы Ford. Этот двигатель развивает 128 лошадиных сил мощности и 310 Нм крутящего момента. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач Magna C530. Для повышения внедорожных качеств в автомобилях реализован жестко подключаемый полный привод, а также имеется функция понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала.

В стандартном оснащении Ambertruck Work и Work NF предусмотрены две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, сиденья с отделкой из искусственной кожи, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, подогрев боковых зеркал, прорезиненное напольное покрытие, защитная задняя дуга, тентовые крюки для крепления груза и полимерное покрытие платформы.

Фото: Автоновости Дня

Производитель сообщает, что на заводе «Автотор» пикапы Ambertruck проходят дополнительную антикоррозийную обработку. К мерам защиты относятся усиленная окраска рамы, обработка внутренних полостей кабины и нанесение антигравийного слоя на днище кузова. На автомобили распространяется заводская гарантия сроком 3 года или до достижения пробега в 150 000 километров.

Следует отметить, что недавно производитель дважды снижал цены на обе модели: в декабре стоимость уменьшалась на сумму от 51 000 до 56 000 рублей, в феврале — на 9 000–19 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев