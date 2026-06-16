Главная Новости EXLANTIX В России изменилась стоимость полноприводного китайского купе: новая цена Exlantix ES
Новости

В России изменилась стоимость полноприводного китайского купе: новая цена Exlantix ES

В России с июня выросли цены на Exlantix ES: комплектация Спорт подорожала на 110 тысяч рублей, базовая версия осталась без изменений.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
16.06.2026, 03:43·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Цены на Exlantix ES вновь выросли

На российском рынке зафиксирован новый рост стоимости премиального четырехдверного купе Exlantix ES китайского бренда Exlantix. Как сообщает «Автоновости дня», заметно подорожала комплектация «Спорт» / Sport: цена увеличилась на 110 тысяч рублей, что составляет плюс 1,6% к прежней стоимости.

Теперь Exlantix ES в модификации «Спорт» / Sport официально предлагается за 6 850 000 рублей. При этом базовая версия «2025» по-прежнему стоит 6 170 000 рублей - эта цена не менялась с декабря 2023 года.

Актуальные цены на Exlantix ES:

Комплектация: «2025» (1.5 л, 345 кВт, 40 кВт·ч, AWD)
Цена: 6 170 000 руб.
Изменение: нет

Комплектация: «Спорт» / Sport (1.5 л, 345 кВт, 40 кВт·ч, AWD)
Цена: 6 850 000 руб.
Изменение: +110 000 руб.

Модель оснащена гибридной системой REEV, разработанной компанией Exeed. В состав силовой установки входят бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и два электромотора. Совокупная отдача достигает 469 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 634 Нм. Благодаря такой конфигурации автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Литий-ионная батарея емкостью 40 кВт·ч обеспечивает запас хода до 180 километров на электротяге, а общий пробег с полным баком и полностью заряженной батареей достигает 1231 километра по стандарту WLTP.

Напомним, что в январе уже проводилась корректировка цен на премиальные гибриды Exlantix. Тогда стоимость кроссовера ET увеличилась на 70 тысяч рублей, а купе ES в версии «Спорт» прибавило 60 тысяч рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

EXLANTIX (35)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация