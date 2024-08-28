В России планируют начать производство багги на отечественных комплектующих.

Согласно заявлению разработчиков, серийное производство багги начнется после успешного прохождения всех испытаний. Планируется, что все этапы оформления будут завершены к концу текущего года.

Багги под названием «Чаборз М-4» задумано как замена китайскому аналогу, сборка которого происходит в другой стране. Российский вариант автомобиля собирается с применением отечественных автокомпонентов и обладает возможностью разгоняться до 90 км/ч.

Масса машины составляет 1200 килограммов. Заявленный запас хода на шоссе - около 500 километров. Такой багги способен перевозить боеприпасы и доставлять раненых.

Ранее стало известно, что производство LADA Vesta стартовало в полной комплектации, включающей систему контроля слепых зон.