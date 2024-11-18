Новые кроссоверы Kia Sportage в России можно купить от 3,2 млн рублей

Новейшие кроссоверы Kia Sportage, которые не официально поступают в Россию, теперь доступны в нашей стране. По данным экспертов издания "Автоновости дня", стартовая цена этой модели на одном из интернет-площадок составляет 3 200 000 рублей.

За указанную сумму можно приобрести Kia Sportage 2023 года выпуска в комплектации Luxury Edition, предлагаемой дилерами из Благовещенска. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, передним приводом и роботизированной коробкой передач. Салон кроссовера выполнен в оттенке слоновой кости, имеется кожаный руль, цифровая панель приборов, мультимедийная система, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, доступ без ключа с кнопкой запуска двигателя, LED-фары и другие опции.

Ту же самую комплектацию, но с черным салоном, можно заказать у продавца из Хабаровска за немногим большую сумму - 3 280 000 рублей. В Омске тот же автомобиль доступен за 3 500 000 рублей, но с более скромным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Всего в наличии около 400 кроссоверов Kia Sportage по всей территории страны. Автомобили доступны для покупки в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске и других городах. Цены на них могут достигать отметки в 6 000 000 рублей.