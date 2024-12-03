Прогноз по ценам на автомобили в России обновили из-за курса рубля

Эксперт и журналист Максим Кадаков высказал мнение о текущей ситуации на рынке автомобилей. По его словам, из-за обвала российского рубля цены на иномарки могут вырасти на 5% до конца года.

«У нас сейчас огромное количество нераспроданных машин на складах. Если они остаются непроданными, это приводит к заморозке средств. Поэтому продажи необходимы», — подчеркнул Максим Кадаков.

Он также добавил, что предсказывать будущие цены на автомобили на пару недель вперед нет смысла из-за текущей ситуации на рынке. Повышать цены даже на не востребованные модели сейчас неразумно, считает эксперт.

«Сейчас каждый ищет балансную цену, устраивающую как покупателей, так и продавцов. Но с увеличением экологического налога с января цены будут продолжать расти по другим причинам», — пояснил Максим Кадаков.

Несмотря на ожидания о дальнейшем росте цен на автомобили, наличие большого количества машин на складах оказывает влияние на ситуацию. Если вначале месяца цены росли, то к его окончанию они, наоборот, начинали снижаться. Согласно данным, за ноябрь подорожали автомобили тринадцати марок, а удешевились - одиннадцати, сообщили изданию «Автоновости дня».