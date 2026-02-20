В России зарегистрировано свыше 55 миллионов транспортных средств

К 1 января 2026 года на территории России зарегистрировано 55,4 миллиона единиц автомобильной техники. Об этом свидетельствуют данные, которые были предоставлены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.».

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство – 86% от общего числа транспортных средств – составляют легковые автомобили. Их количество достигло 47,45 миллиона экземпляров. Кроме того, на территории страны учтено 4,04 миллиона легких коммерческих автомобилей (LCV), а также 3,57 миллиона грузовых машин.

Самой малочисленной категорией среди всех видов автотранспорта остаются автобусы: по данным на начало года зарегистрировано 0,33 миллиона таких транспортных средств.

Эксперты агентства отмечают, что подробная статистика по автопарку России — с разбивкой по маркам, моделям, регионам, а также по году выпуска и типу владельца — доступна для изучения в специальном отчете.