Русификация китайских кроссоверов в России проходит бесплатно для нескольких сотен автомобилей.

Более четырехсот автомобилей кроссовер Voyah Free будут отозваны на территории России из-за наличия нерусифицированных интерфейсов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ООО «Дунфэн Мотор Рус», полученного «Автоновости дня» 29 мая. Речь идет об автомобилях, проданных на российском рынке за период с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года.

Причиной отзыва, по словам представителей компании, стала необходимость предотвращения возможного ущерба, связанного с использованием продукции Dongfeng Motor Corporation из-за наличия интерфейсов на иных языках, отличных от русского.

Авторизованные дилеры Voyah в России проведут бесплатную проверку языка интерфейса потенциально затронутых автомобилей в рамках сервисной акции. При необходимости они обновят программное обеспечение, переведя его на русский язык.

Представитель ООО «Дунфэн Мотор Рус» от официального дистрибьютора автомобилей Voyah на территории РФ, ООО «Моторинвест», уведомит владельцев автомобилей, попавших под отзыв, о необходимости посещения дилерского центра. Для этого им будут направлены уведомления по почте или они получат звонок.

Владельцы смогут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сравнив VIN-код со списком идентификационных номеров. В случае отзыва необходимо будет связаться с дилерским центром и договориться о визите для проведения работ.

Ранее информация о прекращении продаж электромобилей марки Voyah на российском рынке была опровергнута. Как уточнили в пресс-службе бренда, они ограничили объемы поставок электромобилей в пользу гибридных моделей. Однако настоящие электромобили все еще доступны для покупки у дилеров.

Информация предоставлена: Иван Бахарев