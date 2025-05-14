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Новая волна роста цен на автомобили: предупреждение от РОАД

Прогнозы по ценам на автомобили: подорожание ожидается осенью. В России снижаются цены, но это не надолго - предупреждает эксперт. Решение проблемы с дилерскими складами может повлечь за собой рост цен.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.05.2025, 15:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В интервью для издания «За рулем» глава РОАД Алексей Подщеколдин высказал свои прогнозы относительно цен на автомобили. По мнению эксперта, увеличение стоимости машин произойдет, но это случится только осенью.

Последнее время отмечается снижение цен на автомобили в России, даже если оно незначительное. Некоторые модели в настоящее время доступны с крупными скидками. Однако специалист указывает на то, что тенденция к снижению цен на автомобили будет недолгой. Производители автомобилей явно не планируют продолжать работать в убыток.

Пока не будет разрешена проблема переполнения дилерских складов, значительного роста цен на автомобили ждать не стоит. Когда объемы поставок будут скорректированы к осени, начнется пересмотр текущих цен.

Ранее появилась информация о том, что цены на вернувшиеся в Россию иномарки увеличатся вдвое.

Фото: autosprite.ru

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