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Haval Pro: когда ожидать официальный запуск внедорожника в России?

На официальном сайте Haval для российского авторынка появилась информация о новом внедорожнике из линейки Pro. На странице рядом с новинкой указан статус «скоро в продаже». Автомобиль будет дополнять другие модели семейства - H3 и рамники H9 и H5.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.12.2024, 09:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На официальном сайте Haval для российского авторынка появилась информация о новом внедорожнике из линейки Pro. На странице рядом с новинкой указан статус «скоро в продаже». Автомобиль будет дополнять другие модели семейства - H3 и рамники H9 и H5.

Главный кандидат на роль четвертой модели - внедорожник Haval H7, который на отечественном рынке известен как Big Dog второго поколения. Длина среднеразмерного внедорожника достигает 4705 мм, а колесная база составляет 2810 мм. По габаритам эту модель можно сравнить с такими популярными японскими автомобилями, как Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Honda CR-V.

В Южной Африке появление Haval H7 на рынке запланировано уже на январь 2025 года. Для зарубежных рынков китайский производитель подготовил гибридные версии на основе 1,5-литрового двигателя. Также будет доступен вариант с традиционным 2-литровым мотором.

Первое знакомство российских клиентов с внедорожником Haval H7 состоялось год назад. Сборку автомобиля возможно поручат заводу в Тульской области. После переезда Haval M6 в Калугу, на этом производственном объекте освободились мощности для новой модели.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация, что завод Haval в Туле может начать выпуск автомобилей с гибридной трансмиссией.

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